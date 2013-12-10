الحر يشكل أول تحالف عسكري تحت اسم "جبهة ثوار سوريا"

أعلنت تشكيلات وألوية عديدة تابعة للجيش الحر تشكيل جسد موّحد تحت اسم "جبهة ثوار سوريا" ودعت كافة الفصائل الأخرى للانضمام لهذه الجبهة التي ضمت 15 كتيبة ولواء تابعاً للجيش الحر. وبحسب البيان فإن جبهة ثوار سوريا هدفها إسقاط النظام وحماية الأنفس والبلاد.

والألوية والتشكيلات التي انضمت للجبهة هي: المجلس العسكري في محافظة إدلب، وتجمع ألوية وكتائب شهداء سوريا، وتجمع ألوية أحرار الزاوية، وألوية الأنصار، وألوية النصر القادم، والفرقة السابعة والفرقة التاسعة، وكتائب فارق شمال، ولواء ذئاب الغاب، ولواء شهداء إدلب، ولواء أحرار الشمال، وكتائب رياض الصالحين في دمشق، وكتائب فاروق حماة وفوج المهام الخاصة بدمشق.

من جهته أكد العقيد قاسم سعد الدين للعربية أن تشكيل هذه الجبهة جاء لتوحيد كلمة الجيش الحر وجهده، وأن الجبهة موجهة بشكل رئيسي لإسقاط النظام الأسدي.

وقال سعد الدين إن الجبهة ستكون بعيدة عن أي ممارسة تضر بالشعب السوري وثورته، وأشار إلى عدة مواثيق أطلقتها الجبهة أهمها يتعلق بتوحيد الجهود العسكرية ضد الطغيان. ونوه سعد الدين إلى أن هذه الجبهة هي نواة للجيش الوطني المستقبلي.