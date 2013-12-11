جسر جوي بين أربيل والحسكة لنقل المساعدات للسوريين

ترعى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أول جسر جوي بين العراق وسوريا، والذي سيتم من خلاله إيصال إمدادات غذائية ومستلزمات لشمال سوريا تحضيراً لفصل الشتاء.

وسيربط الجسر تحديداً بين منطقة أربيل في العراق والحسكة، ذات الغالبية الكردية، في سوريا، حيث يقدر عدد المحتاجين فيها بين 50 و60 ألف شخص.

وستصل المساعدات، التي تحملها 12 طائرة، خلال الـ10 أيام المقبلة.

وستحمل أول رحلة 40 طنا من الأغذية تشمل دقيق القمح والزيت والسكر والملح والأرز وغيرها.

وحظيت هذه المهمة الإنسانية المشتركة بين مفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي بضوء أخضر من الحكومة العراقية والنظام السوري الذي أبدى موافقة قبل نحو أسبوعين على نقل الإمدادات من العراق.

وحددت لهذه العملية، التي تم التخطيط لها منذ فترة طويلة والتي كان من المفترض أن تتم عبر المسالك البرية، أهداف، بينها تأمين وصول شحنة إجمالية تقدر بـ285 طنا تشمل أدوات للطبخ وأغطية بلاستيكية وأوعية.

وتعكف الأمم المتحدة حالياً على إدراج شركات الطيران المستعدة لتسيير رحلات إلى تلك المناطق.







