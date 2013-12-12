الحر يصف قرار تعليق المساعدات غير الفتاكة بالمؤامرة

اعتبر العقيد قاسم سعد الدين الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الأعلى أن القرار الأميركي والبريطاني بوقف المساعدات غيرِ الفتاكة للجيش الحر يشكل صورةً من التآمر عليه وعلى الشعب السوري خاصة قبل مؤتمر جنيف2.

من جهته وصف عبد الباسط سيدا عضو الائتلاف الوطني السوري القرار بغير المتوقع, وأضاف أن أي ارتباط لهذا القرار بالضغوطِ الممارسة على المعارضة من شأنه إفشال أي لقاء دولي من أجل معالجة الوضع السوري.

وكانت واشنطن ولندن قررتا تعليق مساعداتهما غير القتالية للمعارضة السورية شمال البلاد، بعد أن تمكن متشددون من السيطرة على مستودعات الأسلحة التابعة لهيئة الأركان في منطقة باب الهوى على الحدود التركية.

وكانت "الجبهة الإسلامية" سيطرت مطلع الشهر الجاري على مقار تابعة لهيئة الأركان في الجيش السوري الحر وبينها مستودعات أسلحة عند معبر باب الهوى، بعد معارك عنيفة بين الطرفين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

