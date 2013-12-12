دعوة 30 دولة للمشاركة في مؤتمر السلام حول سوريا

تم توجيه دعوات لأكثر من 30 دولة للمشاركة في المؤتمر الدولي الساعي إلى إيجاد حل سلمي للأزمة السورية والمقرر انعقاده في 22 يناير المقبل في سويسرا، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين مطلعين.

وبحسب هذه المصادر، فإن بين الدول التي تمت دعوتها السعودية وإيران، إضافة إلى الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وألمانيا وإيطاليا والدول المجاورة لسوريا.

وكان مقرراً أن يعقد المؤتمر في مدينة جنيف السويسرية، وأطلق عليه اسم "جنيف 2"، لكنه سيعقد في النهاية في مدينة مونترو على بحيرة ليمان في سويسرا.

وأوضح دبلوماسي غربي أنه "لم يكن في الإمكان تنظيمه في جنيف التي تشهد في الوقت المحدد لعقد المؤتمر معرضاً دولياً حول الساعات، وكل الفنادق محجوزة".

وسيترأس المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ويفتتح بحفل غداء في 22 يناير، وينتهي بعد 24 ساعة.

وستمثل معظم الدول بوزراء خارجيتها، و"يحق لكل وزير أن يقوم بمداخلة لمدة خمس دقائق"، بحسب دبلوماسي آخر.

وسيتوجه عدد من المشاركين بعد انتهاء المؤتمر إلى دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد بين 22 و25 يناير.

بعد المؤتمر، يفترض أن يتوجه الوفدان السوريان (النظام والمعارضة) في 24 يناير إلى مدينة جنيف لبدء مفاوضات بينهما في قصر الأمم برعاية الموفد الدولي الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي.

وأعلن الائتلاف السوري أنه سيشارك في المؤتمر، على أن يؤدي إلى مرحلة انتقالية لا يكون للنظام السوري أي دور فيها، الأمر الذي يرفض النظام مجرد البحث فيه، معتبراً أن الشعب السوري هو الذي يقرر مصير الرئيس "من خلال صندوق الاقتراع".