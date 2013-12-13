مفتشو كيمياوي سوريا يقدمون تقريرهم النهائي بـ"أدلة"

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن تقرير بعثة التحقيق في شأن استعمال أسلحة كيمياوية في سوريا، أظهر بالفعل استخدامها في مواقع عدة، من بينها سراقب وخان العسل والأشرفية، إضافة إلى الغوطة.

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أنه تم استخدام الأسلحة الكيمياوية في خمسة مواقع في سوريا، في وقت حذرت الولايات المتحدة فيه من أن تراجع المقاتلين المعتدلين على الأرض في مواجهة الجهاديين يطرح "مشكلة كبرى".

وأورد التقرير النهائي لمفتشي الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيمياوية في سوريا "أدلة" أو "معلومات جديرة بالثقة" ترجح استخدامها في خمسة مناطق هي الغوطة الشرقية وأشرفية صحنايا في ريف دمشق، وحي جوبر في شرق العاصمة، وخان العسل في ريف حلب، ومنطقة سراقب في محافظة إدلب.

ورأى التقرير أن القرائن غير كافية لتأكيد استخدام السلاح الكيمياوي في منطقة البحارية قرب دمشق، وحي الشيخ مقصود في حلب.

ويوضح التقرير الذي من المقرر أن يدرسه مجلس الأمن الدولي الاثنين القادم، أن "أسلحة كيمياوية استعملت في النزاع الدائر بين الأطراف في سوريا"، من دون أن تكون مهمته تحديد من استخدمها.

أدلة دامغة ومقنعة

وأكد التقرير أن بعثة المفتشين جمعت "أدلة دامغة ومقنعة حول استعمال أسلحة كيمياوية ضد مدنيين، من بينهم أطفال، على نطاق تقريباً واسع في غوطة دمشق بتاريخ 21 أغسطس"، وهو ما نصّ عليه التقرير الأولي للمفتشين في 16 سبتمبر الماضي.

واتهمت المعارضة والدول الغربية نظام الرئيس بشار الأسد بالوقوف خلف هذا الهجوم الذي أودى بحياة المئات. ولوّحت واشنطن في حينه بشنّ ضربة عسكرية ضد النظام رداً على هذا الهجوم، قبل التوصل مع موسكو إلى اتفاق وافقت عليه دمشق، بتدمير الترسانة الكيمياوية السورية.

وكان مقاتلو المعارضة يراهنون على هذه الضربة التي كان يرجح أن تضعف النظام عسكرياً، ما يتيح لهم تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض.

ومنذ ذلك الحين يواجه مقاتلو المعارضة بعض التراجع مع استعادة النظام معاقل بقيت تحت سيطرتهم أشهراً طويلة، في حين تواجه صفوفهم انقسامات وتصاعداً في نفوذ المجموعات المتشددة التي تشتبك في بعض المناطق مع مقاتلي الجيش السوري الحر.

وكان آخر المعارك سيطرة مقاتلي "الجبهة الإسلامية"، الجمعة، على معبر حدودي مع تركيا ومستودعات أسلحة تابعة لهيئة أركان الجيش الحر، ما دفع واشنطن ولندن إلى تعليق مساعداتهما غير القاتلة لشمال سوريا.

خطورة الوضع

وأمس الخميس أقرّ وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل بأن هذه النكسات تطرح "مشكلة كبرى". وقال في مؤتمر صحافي في سنغافورة: "أعتقد أن ما حدث في الأيام الأخيرة هو انعكاس لمدى تعقد وخطورة الوضع الذي لا يمكن التنبؤ به".

وأضاف أن "ما حدث يطرح مشكلة كبرى وسيكون علينا معرفة كيفية معالجتها مع (رئيس هيئة أركان الجيش الحر) الجنرال سليم إدريس والمعارضة المعتدلة"، مؤكداً أنه عندما "تتعرض المعارضة المعدلة لنكسات فهذا أمر سيئ لكن هذا هو ما نواجهه".

من جانبه قال مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم ذكر اسمه، إن الجبهة الإسلامية، التي تشكلت في نوفمبر من سبع مجموعات إسلامية بارزة، استولت على "مجمع" مباني للجيش السوري الحر بالقرب من الحدود التركية، وإن هذا الحدث كان له "أثر انتقالي" إلى مراكز أخرى.

وفي سياق متصل، اعتبر المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، مايكل هايدن، أن انتصار الرئيس الأسد في النزاع المستمر منذ 33 شهراً قد يكون "الأفضل بين ثلاث سيناريوهات مرعبة".

سيناريوهات مرعبة

وقال إن أحد الاحتمالات هو أن ينتصر الأسد، مضيفاً: "يجب أن أقول لكم إنه في حال تحقق هذا الأمر وهو أمر مخيف أكثر مما يظهر، أميل إلى الاعتقاد بأن هذا الخيار سيكون الأفضل بين هذه السيناريوهات المرعبة جداً جداً لنهاية الصراع. الوضع يتحول كل دقيقة إلى أكثر فظاعة".

ويستمر النزاع منذ منتصف مارس 2011 دون أفق لحل، على رغم قرب انعقاد مؤتمر سلام في سويسرا في 22 يناير المقبل. إلا أن مواقف النظام والمعارضة تجاه المؤتمر لا تزال شديدة التباين.

وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من 126 ألف شخص وتهجير قرابة ثلاثة ملايين إلى الدول المجاورة، حيث يقيمون في مخيمات تفتقر إلى مقومات الحياة الكريمة، ويختبرون خلال هذه الفترة ظروفاً مناخية شتوية قاسية.