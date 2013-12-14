العقيد أبو شهاب: لم تسجل أي وفيات أطفال في مخيم الزعتري

نفى مدير مخيم الزعتري للاجئين السوريين العقيد زاهر أبو شهاب ما تردد في وسائل إعلام عن وجود حالات وفاة أطفال في المخيم نتيجة البرد، داعياً الى تحري الدقة فيما يتم نشره.

وقال لـ(بترا) اليوم السبت إن الوضع في المخيم تحت السيطرة ولم تسجل أية إصابات أو حوادث نتيجة الظروف الجوية السائدة، لافتا إلى الاستعدادات التي اتخذتها إدارة المخيم بالتشارك والتنسيق مع المنظمات الإنسانية والجهات المعنية في محافظة المفرق.

وبين انه تم فتح العبارات ومجاري تصريف الأمطار قبل دخول العاصفة، كما عملت آليات تابعة للأشغال العامة على فتح الطرق داخل المخيم وتسهيل عبور الآليات التي تقدم الخدمات في المخيم.

وأشار أبو شهاب إلى أن إدارة المخيم جهزت خيماً كبيرة مزودة بكافة وسائل التدفئة اللازمة والتغذية لنقل أي لاجئ تتعرض خيمته لضرر، ومنح كل اللاجئين الذين تتعرض خيمهم للبلل خيما جديدة.

وأضاف أن حوالي 80 ألف لاجئ سوري يقطنون في 19 ألف بيت متحرك، إضافة الى 4 آلاف خيمة يجري العمل حاليا على استبدالها بـ"كرفانات" بالتعاون مع دول عربية وجمعيات خيرية.

