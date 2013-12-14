اكتشاف مجزرة خامسة في أحد الأقبية بمدينة النبك

تدور معارك عنيفة في محيط بلدة عدرا بريف دمشق، بعد أن بدأت قوات النظام عملية عسكرية لاستعادة البلدة التي سيطر عليها الثوار قبل يومين. كما تشهد الجبهة الشرقية بريف درعا معارك عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام في محور اللواء الخامس عشر قرب انخل.

وتواصل مدفعية النظام قصفها لمناطق دمشق وريفها، خاصة دوما وعربين والقابون والقدم، كما تنفذ عملية عسكرية لاستعادة بلدة "عدراء" التي سيطر عليها الثوار قبل يومين.

وفي غضون ذلك، أكدت الهيئة العامة للثورة اكتشاف مجزرة خامسة من قبل قوات النظام في مدينة النبك في منطقة القلمون في أحد الأقبية في شارع الأمين.

وتحت القصف، خرج أهالي سقبا بريف دمشق بمظاهرات نددت بحصار النظام على المدن السورية وطالبوا بفك الحصار عن الغوطة.

ورغم البرد الشديد خرج المتظاهرون في درعا مؤكدين الإصرار على مواصلة مسيرة الثورة.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبو فاعور خلال جولة له على مخيمات النازحين السوريين في البقاع، عن "فتح مراكز الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية على مدار الساعة أمام جميع اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، وذلك للمساهمة في التخفيف من تداعيات العاصفة.