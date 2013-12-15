أميركا تخصص 70 مليون دولار للاجئين السوريين بالعراق

قررت الولايات المتحدة الأميركية تخصيص أكثر من 70 مليون دولار كمساعدات إنسانية للاجئين السوريين في العراق.

جاء قرار الولايات المتحدة على لسان مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون اللاجئين والهجرة آن ريتشارد أثناء زيارة ميدانية لمخيم "كوركوسك" للاجئين السوريين في أربيل، اطلعت خلالها على التسهيلات التي تقدمها حكومة إقليم كردستان العراق للاجئين في المخيمات المختلفة.

وعبّرت منسقة شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة، فاليري آموس التي تزور سوريا، عن قلقها من أوضاع النازحين واللاجئين السوريين في هذا الشتاء. وأجرت آموس محادثات مع حكومة النظام بشأن المساعدات التي يمكن تقديمُها لمساعدة اللاجئين في ظل الأوضاع الجوية القاسية.

يأتي ذلك في وقت ارتفعت حصيلة ضحايا موجة البرد في المناطق السورية المحاصرة في الداخل وفي مخيمات الخارج إلى اثني عشر طفلا، عشرة في الداخل واثنان في كل من لبنان والأردن بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وسجلت الهيئة العامة للثورة مقتل طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات نتيجة البرد الشديد بإدلب، إثر العاصفة الثلجية التي وصلت إلى مختلف أنحاء البلاد، في وقت أفاد ناشطون بالعثور على ثلاث جثث لمدنيين قضوا نتيجة الموجة العاصفة في حماة.