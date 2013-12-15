"داعش" تطلق سراح العميد بري قائد مجلس حماة العسكري

أطلقت "داعش" سراح قائد المجلس العسكري في حماة العميد أحمد بري، بحسب مركز حماة الإعلامي. بعد أن أطلقت في وقت سابق سراح أمين سر المجلس العسكري النقيب عمار الواوي بعد اختطافه لمدة ثلاثة أيام.

وكانت داعش قتلت الأسبوع الماضي محمد جهار ومحمد القاضي الضابطين في هيئة الأركان اللذين كانا مع قافلة مساعدات أميركية على الحدود التركية.

يذكر أن جماعات مسلحة اختطفت أيضا الناشطة رزان زيتونة فيما اختطفت جماعات متشددة راهبات معلولا والأب باولو.

وأمس الأحد قالت شبكة "سوريا مباشر" إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" اختطف قائد مجلس حماة العسكري، العميد أحمد بري، بمدينة سراقب بريف إدلب.

هذا التطور يأتي بعد وقت قصير من اختطاف "داعش" للنقيب عمار الواوي وثلاثة من مرافقيه قرب معبر باب الهوى الحدودي، قبل أن تقوم بإطلاق سراحه فيما بعد.