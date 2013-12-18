روسيا تعرض تأمين عمليات تدمير الكيمياوي السوري

أبدت روسيا استعدادها لتأمين ميناء اللاذقية والمياه الإقليمية السورية أثناء عملية تدمير ترسانة الأسلحة الكيمياوية السورية، حسب ما نسبته وكالة "إيتار تاس" لمسؤول روسي.

ومن المقرر أن تسلم سوريا مواد سامة قاتلة تستخدم في تصنيع السارين وغاز في.اكس ومواد قاتلة أخرى بموجب اتفاق دولي أبرم بعد

هجوم على مشارف العاصمة السورية دمشق في أغسطس، وقتل المئات.

ونقلت الوكالة الروسية الرسمية عن فاسيلي تيتوشكين نائب ممثل روسيا في منظمة الأسلحة الكيمياوية قوله "روسيا... قالت إنها ستوفر

الأمن للاذقية والمياه الإقليمية السورية خلال عملية تدمير الأسلحة الكيمياوية".

وقالت روسيا إنها ستوفر عربات وتساعد في نقل الأسلحة الكيمياوية الى اللاذقية من مواقع أخرى في سوريا كما صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن البحرية الروسية مستعدة لمرافقة سفن تزيل المخزونات.

وستدمر الأسلحة الكيمياوية السورية على ظهر سفينة أميركية جهزت خصيصا لهذا الغرض نظرا لخطورتها في حالة نقلها الى أي دولة.

ولم يتم الاتفاق بعد على المكان الذي سترسو فيه السفينة خلال القيام بهذه المهمة.

