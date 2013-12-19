"داعش" على خطى الأسد.. تعذيب سوريين في سجون سرية

اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" تنظيم داعش بعمليات خطف وتعذيب وقتل معتقلين في سجون سرية أقامها على الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا.

وقالت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان إن بين السجناء لدى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" أطفالا بالكاد يصل عمر بعضهم إلى 8 سنوات وإن قاصرين تعرضوا للجلد والسجن مع بالغين في ظروف "قاسية وغير إنسانية".

وأضافت أن رجالا مقنعين أقدموا على خطف السجناء ووضعهم لعدة أسابيع في الحبس الانفرادي وتمت محاكمتهم بدون أية إجراءات قانونية.

وروى سجناء سابقون أنهم تعرضوا للضرب بأسلاك كما تعرضوا للصدم بالكهرباء أو أيضا البقاء في شكل مؤلم يعرف باسم "العقرب"، حسب ما جاء في بيان للمنظمة.

وقال فيليب لوثير المسؤول عن منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "بعد أن عانوا لسنوات من وحشية نظام الرئيس بشار الأسد، يعاني أهالي الرقة (شرق) وحلب الآن من طغيان فرضته الدولة الإسلامية في العراق والشام".

وأوضحت المنظمة أن بعض الأشخاص اعتقلوا بتهمة ارتكاب جرائم وآخرين بتهمة التدخين أو إقامة علاقات جنسية خارج الزواج أو لأنهم ينتمون الى مجموعات مسلحة أخرى.

وخلال الأشهر الماضية، خطفت الدولة الإسلامية في العراق والشام عشرات الناشطين والصحافيين السوريين وكذلك صحافيين أجانب، حسب البيان.

وقتل أكثر من 126 ألف شخص منذ بدء النزاع في سوريا في مارس 2011.