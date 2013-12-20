تقرير أممي جديد يؤكد استخدام الأسد للكيمياوي في الغوطة

أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة على وجود أدلة جديدة تثبت تورط النظام السوري في الاعتداء الكيمياوي على غوطة دمشق في أغسطس الماضي.

وذكر التقرير أن مفتشي الأسلحة الكيمياوية في سوريا عثروا على آثار لمادة تسمى هيكسامين لا يخزّنها إلا النظام وبكميات كبيرة. وكان تقرير سابق للمفتشين ذكر أنه لا يمكن التأكد من مسؤولية النظام عن الاعتداء الكيمياوي.

وبحسب منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية المسؤولة عن تدمير ترسانة النظام الكيمياوية، فإن الحكومة السورية كانت قد أعلنت عن حيازتها على 80 طنا من مادة الهيكسامين من ضمن المواد التي وافقت على تدميرها.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية للنظام في سوريا، ويعتقد مراقبون أن النتائج الجديدة ستؤكد أن الأسد له ضلوع كبير في الهجوم الكيمياوي ضد المدنيين.

