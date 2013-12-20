نصر الله: مقتل العشرات من مقاتلينا بسوريا "كذب"



نفى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، ما يتداوله الإعلام عن مقتل العشرات من قيادات حزب الله في معارك داخل سوريا، واعتبر الأمر مجرد فبركات لوسائل إعلام لبنانية وعالمية بحسب قوله.

واعتبر نصرالله، في تصريحات تلفزيونية وجهها لأنصاره في جنوب بيروت، اليوم الجمعة، أن الحزب حتى الآن لم يعلن التعبئة العامة بشأن سوريا ولم يدعُ مناصريه إلى الذهاب للقتال هناك، مضيفاً أن الحزب ما زال يشارك في دائرة محدودة في الحرب بسوريا، وأن الحزب قد لا يحتاج للتعبئة مستقبلاً بالنظر للتطورات الدولية في سوريا.

ويشارك الحزب الشيعي منذ أشهر في القتال إلى جانب قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد مقاتلي المعارضة. وصعدت هذه المشاركة من التوتر السياسي في لبنان المنقسم بين موالين للنظام السوري ومتعاطفين مع المعارضة، والذي شهد أعمال عنف على خلفية النزاع في سوريا.

ودافع نصرالله عن مشاركة حزب الله في المعارك إلى جانب النظام السوري، واضعاً الأمر في سياق "معركة وجود".

وقال: "موضوع سوريا في نظرنا معركة وجود وليس معركة امتيازات"، مشيراً إلى أنه "ليس معركة وجود لحزب الله، هي معركة وجود للبنان، لسوريا، لفلسطين، للقضية الفلسطينية، ولكل مشروع المقاومة في المنطقة".

ويقول النظام السوري وحلفاؤه إن النزاع الدامي المستمر في البلاد منذ 33 شهراً هو ضد "إرهابيين" متطرفين في غالبيتهم.

واندلعت منتصف مارس 2011 احتجاجات ضد النظام السوري، تحولت إلى نزاع دام أدى إلى مقتل أكثر من 126 ألف شخص.