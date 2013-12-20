هولاند: لا جدوى من جنيف 2 إذا لم يتناول تنحي الأسد

شكك الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في الجدوى من عقد مؤتمر "جنيف 2" إذا كان لن يتناول تنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة.

واعتبر هولاند أن مجرد الذهاب لمؤتمر "جنيف 2" وتنظيمه من دون الدخول في مرحلة انتقالية في سوريا تشترط ذهاب الأسد، سوف لن يشكل نجاحاً في حد ذاته.

وشدد هولاند على أن مؤتمر "جنيف 2" يجب أن يشكل بداية انتقال لسلطة من الأسد للمعارضة ليس من الأسد للأسد، بحسب قوله.

وكشف هولاند عن أن الاتحاد الأوروبي طالب مجدداً من منسقته للخارجية كاثرين آشتون بالعمل على دعم المعارضة السورية للسماح لها بدخول مؤتمر "جنيف 2" في أحسن الظروف.

واعتبر هولاند أيضاً أن الأزمة الإنسانية السورية غير مسبوقة. وكشف أن الاتحاد الأوروبي يبقى حتى الآن في صدارة ممولي هيئات الإغاثة الدولية حيث قدم ملياري يورو.

