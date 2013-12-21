عويل يصم الآذان لضحايا البراميل المتفجرة بريف حلب

قتل 94 سورياً، الجمعة، بنيران قوات النظام وفقاً لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" معظمهم في ريف حلب، حيث ارتكبت قوات الأسد عدة مجازر خاصة في مدينة عندان إثر استهدافها المدينة بالبراميل المتفجرة، فيما أعلن الثوار سيطرتهم على المستشفى الكندي داخل المدينة الذي يعتبر نقطة عسكرية مهمة.

مصائب السوريين جراء قصف النظام لهم لا تتوقف، وفقدان الأحبة أصبح قاسما مشتركا، يواجهونه بالعويل واللطم للتخفيف من حدة المصاب.

وفي دمشق قال ناشطون إن مدفعية النظام طالت حي القابون، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، الأمر ذاته في القلمون حيث استهدف الطيران الحربي عدة بلدات.

كما أعلنت شبكة سوريا مباشر عن مقتل شخصين على الأقل في الدار الكبيرة في حمص متأثرين بقصف قوات النظام على البلدة.

وفي الملف الكيمياوي السوري قالت بريطانيا إنها وافقت على تدمير مئة وخمسين طنا من الترسانة السورية، وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها أن المواد الكيمياوية الصناعية ستُنقل من سوريا بواسطة سفينة إلى ميناء في بريطانيا.