الهيئات الإسلامية بسوريا: سلوك "داعش" يدعو للفتنة والشر

أصدرت الهيئات الإسلامية السورية بياناً دعت فيه تنظيم "داعش"، التابع للقاعدة إلى الكف عما وصفته بالتصرفات التي تدعو للفتنة والشر.

واتهمت الهيئة الإسلامية التنظيم التابع للقاعدة بالغلو في تكفير المسلمين، كما اتهمته بادعاء احتكار المنهج والتوجه، وإطلاق الأحكام منفرداً.

ودعت الهيئة التنظيم إلى عدم التدخل في شؤون السوريين، كإعلان دولة لا تملك أي مقومات.

واتهمت الهيئات الإسلامية السورية تنظيم داعش بتعمد افتعال الخلافات مع الفصائل المعارضة.

ومن جهة أخرى، ارتفعت حصيلة القتلى السبت إلى 96 بينهم 18 طفلاً، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فيما لا تزال حلب صاحبة أكبر عدد من الضحايا اليومي بسبب قصف قوات النظام للمدينة والريف.

وفي القلمون، اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة قرب مدينة يبرود بين قوات النظام والجيش الحر.

فيما استهدفت قوات النظام حي الوعر في حمص، ومدينة الطبقة التي تعرضت لقصف عنيف من المطار العسكري.

وفي إدلب، تعرض جبل الزاوية وسرمين لقصف عنيف، فيما استهدف الجيش الحر قوات النظام بصواريخ محلية الصنع في بلدة الفوعة