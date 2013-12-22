خريطة لـ"واشنطن بوست" توضح خطورة أزمة اللاجئين السوريين

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، خريطة توضح أزمة اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن حوالي 40% من الشعب السورى، تم تشريدهم بسبب العنف الذي يعصف بالبلاد منذ عامين ونصف العام.

وتكشف الخريطة عن سنوات من الحرب التي دمرت سوريا، والكثيرين الذين أجبروا على الهروب من منازلهم، إضافة إلى مليونين ونصف المليون فروا خارج البلاد.

ومثلما أظهرت هذه الصراعات فإنه عندما يصبح المواطنون لاجئيين فإنهم غالباً ما يبقون لاجئين بقية حياتهم.

يعيش في سوريا اثنان وعشرون مليون نسمة، في مارس عام 2011، خرج متظاهرون مناهضون للرئيس بشار الأسد إلى الشوارع في العديد من المدن الكبرى، وسرعان ما اصطدموا برد فعل عنيف من قوات الأسد.

وبعد أشهر بدأ مناهضو الأسد بالتسلح، واندلع صراع دموي، قتل الكثيرون، وأجبر الكثيرون أيضاً على الهروب.

منذ ذلك الحين، أكثر من 120 ألف شخص قتلوا، 6 ملايين نزحوا داخل البلاد، إضافة إلى مليونين وثلاث مئة ألف فروا خارجها، وهذه الإرقام في ازدياد.

وكل واحد من هؤلاء اللاجئين عاش قصته المأساوية قبل وخلال عملية الهروب الخطرة، كما نقلها مراسلو صحيفة "واشنطن بوست"، الذين حصلوا على أكثر من 18 قصة مختلفة عاشها هؤلاء الفارون، وتظهر كل واحدة مدى الندوب إلى تركها الصراع على حياة اللاجئين السوريين الحالمين بالعودة إلى وطنهم سوريا.