الصليب الأحمر: نصف مليون جريح سوري وملايين النازحين

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نحو نصف مليون جريح سوري يفتقد العديدُ منهم إلى العلاجات الأساسية، إضافة إلى وجود صعوبات فائقة في إيصال المساعدات إلى المحتاجين في سوريا.

ونقلت اللجنة عن رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في سوريا، ماغني بارث، أن حصيلة القتلى ترتفع، وأن هناك نصف مليون جريح تقريباً في كل أنحاء سوريا، وأن ملايين السوريين لا يزالون نازحين، إضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين.

كما حذر رئيس بعثة الصليب الأحمر في سوريا من أن الإمدادات بالغذاء والحاجات الأخرى الأساسية تنفد بشكل خطير، لا سيما في المناطق المحاصرة.

كما أشار بارث إلى أن فرق الصليب الأحمر لا تزال ممنوعة من الدخول إلى المناطق المحاصرة لإيصال المساعدات، بما فيها المناطق التي تحتاج إلى مساعدات طبية ملحة.