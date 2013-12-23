روسيا ترسل 75 شاحنة ومدرعة لنقل الكيمياوي السوري

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو اليوم الاثنين إن روسيا أرسلت25 شاحنة مدرعة و50 عربة أخرى إلى سوريا للمساعدة في نقل مواد سامة ستدمر بموجب اتفاق دولي للقضاء على الترسانة الكيمياوية السورية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويجو قوله في تقرير مقدم إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الطائرات الروسية حملت في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 50 شاحنة طراز كاماز و25 شاحنة مدرعة طراز أورال إلى ميناء اللاذقية السوري إلى جانب معدات أخرى.

ونقل عن شويجو قوله "وزارة الدفاع تحركت بسرعة لنقل معدات ومواد إلى سوريا لإزالة الأسلحة الكيمياوية السورية وتدميرها."

ووافقت سوريا على التخلي عن أسلحتها الكيمياوية بموجب اتفاق اقترحته روسيا لتفادي ضربة عسكرية أميركية محتملة بعد هجوم قاتل بالسارين يوم 21 أغسطس ألقت الولايات المتحدة الأميركية باللوم فيه على قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

ووافقت دمشق على نقل المواد الكيمياوية "الأكثر خطورة" ومنها نحو 20 طناً من غاز الخردل إلى خارج ميناء اللاذقية بحلول 31 ديسمبر حتى يتم تدميرها بشكل آمن بعيداً عن منطقة الحرب.

وأحجمت دول غربية عن تلبية طلب سوريا بتوفير معدات نقل عسكرية لنقل مواد الأسلحة الكيمياوية إلى اللاذقية خوفا من استخدامها ضد قوات المعارضة التي تقاتل الأسد أو لقتل مدنيين.

وروسيا مصدر رئيسي للأسلحة التقليدية لسوريا وقدمت للأسد دعما كبيرا خلال الصراع وحالت دون محاولات لفرض عقوبات وتقول إن تنحيه يجب ألا يكون شرطا مسبقا لعملية سلام.