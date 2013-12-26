المعارضة والأسد يتوصلان إلى هدنة في معضمية الشام

توصل النظام السوري ومقاتلو المعارضة إلى هدنة في مدينة معضمية الشام بريف دمشق، من أجل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في ساعة مبكرة من الخميس.

وتنص الهدنة بين الطرفين على تسليم المعارضة في المدينة لأسلحتها الثقيلة مقابل عدم دخول قوات النظام إليها.

كما سيسمح النظام بعودة النازحين الى منازلهم دون تعرضهم للتوقيف، إضافة الى سحب حواجزه العسكرية عن مداخل المدينة.

وأكد الناشط احمد المعضماني، عضو اتحاد تنسيقيات الثورة، في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" من معضمية الشام، أن المعارضة لا تلقي سلاحها، ولكنها تفعل ما بوسعها لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري.

وشهدت معضمية الشام كوارث إنسانية من جراء حصار المدنيين، ومنع دخول الغذاء والدواء. وقضى سكان، بينهم أطفال، جوعا ومن جراء موجة البرد الأخيرة.