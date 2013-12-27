موسكو تعلن عن اتفاق رباعي لتأمين نقل كيمياوي سوريا

أعلنت موسكو الجمعة أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بتأمين نقل السلاح الكيمياوي السوري من ميناء اللاذقية.

وأفاد مراسل "العربية" في موسكو بأن الخبراء الروس والأميركيين والصينيين والسوريين توصلوا، خلال الاجتماع الذي عقد في موسكو خلف أبواب موصدة، إلى اتفاق على التعاون لتأمين نقل الكيمياويات السورية من مرفأ اللاذقية.

كما أعلن الأمين العام للائتلاف السوري، بدر جاموس، أن وفد الائتلاف قد يزور موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس يومي 13 و14 يناير.

وأضاف أن الوفد سيترأسه رئيس الائتلاف المعارض، أحمد الجربا، إذا ما أعيد انتخابه رئيساً للائتلاف مطلع يناير المقبل في مؤتمر قوى المعارضة السورية في اسطنبول.

وتابع "قبل الانتخابات لا نستطيع أن نؤكد أن الزيارة ستتم خلال هذه الفترة تحديداً، وسوف يعلن عن الموعد الرسمي بعد هذه الانتخابات".

وكان الجربا قد أعلن في أوائل ديسمبر عزمه التوجه إلى روسيا، مشيراً إلى أنه تلقى دعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للقيام بهذه الزيارة.

وقال الجربا في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهدف من الزيارة هو "إقناع المسؤولين الروس بأن مصلحتهم هي أن يكونوا مع الشعب السوري وليس النظام".

ومن المفترض أن تتم الزيارة قبيل انعقاد المؤتمر الدولي حول السلام في سوريا (جنيف2) الذي سيفتتح في 22 يناير المقبل في بلدة مونترو السويسرية.