داعش تقتحم مكتب "سوريا مباشر" باللاذقية وتخطف صحفياً

اتهمت شبكة "سوريا مباشر" تنظيم دولة العراق والشام الإسلامي "داعش" باقتحام مكتبها في جبل التركمان باللاذقية واختطاف الصحافي طارق شيخو، بعد ساعات من قيام التنظيم أيضا باقتحام عدة مكاتب إعلامية في حلب وإدلب.

ونالت مدينة كفرنبل بإدلب شهرة سورية وعالمية بسبب لافتاتها اللاذعة وعباراتها القوية والمعبرة. إلا أن كفرنبل تعاني اليوم من تكميم للأفواه غير مسبوق بعد دخول "داعش" إليها.

وشهدت الساعات الأخيرة اقتحام "داعش" للمكتب الإعلامي في المدينة وسرق محتوياته كما اقتحم التنظيم المتطرف الإذاعة المحلية وحطم أجهزة البث فيها بعد أن خرجت تظاهرات تحمل شعارات منددة بأسلوب التنظيم بفرض أجنداته على الأهالي.

واقتحم عناصر التنظيم المكتب الإعلامي في ريف اللاذقية أيضاً، واختطفوا الإعلامي طارق شيخو، وفق ما أكدته شبكة سوريا مباشر.

وتأتي هذه الحوادث بعد أن تعرضت عشرات المكاتب أيضا للاقتحام من قبل التنظيم منها مكتب "شذى الحرية" و"راديو الآن" في حلب. كما اقتحم التنظيم مكتبا لـ"راديو أنا" في الرقة وحطم محتوياته.

وتفاقمت ظاهرة خطف الإعلاميين والاعتداء على مكاتبهم في الآونة الأخيرة لتصنف سوريا وفقا لمعهد السلامة الإخبارية الأكثر خطرا على الصحافيين في العالم.

وجميع حوادث الاختطاف والاعتقال في سوريا مقسمة وفقا لمنظمات دولية بين تلك التي يقوم بها النظام السوري وبين ما يقوم به تنظيم "داعش" الذي يتبع للقاعدة.