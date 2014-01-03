نيويورك تايمز: حزب الله نقل صواريخ سكود من سوريا

يحصل حزب الله بشكل مستمر وعلى دفعات، على صواريخ سكود قادمة من إيران ومخزنة في سوريا، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مصادر مقربة من الاستخبارات الإسرائيلية.

واستطاع حزب الله اللبناني، بحسب الصحيفة، تهريب قطع من منظومة صواريخ كانت مخزنة لدى نظام دمشق، مستغلاً فوضى التفجيرات في لبنان والحرب المحتدمة في سوريا.

الصحيفة الأميركية قالت إنها حصلت على معلوماتها من المحلل رونين بيرغمان، ذي العلاقات الوثيقة مع مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية.

هذه الأسلحة جاءت من إيران عبر العراق خلال عدة فترات ماضية، وتم إخفاؤها في مخازن سورية قريبة من الحدود اللبنانية.

وبحسب بيرغمان فإن المنظومة تم تفكيكها ونقلها مؤخراً إلى قواعد حزب الله في لبنان، خوفاً من ضربات إسرائيلية جديدة، أو خوفاً من فوضى الحرب السورية.

وشملت هذه الشحنات صواريخ سكود D طويلة المدى والتي من الممكن أن تضرب العمق الإسرائيلي، وقصيرة المدى من طراز سكود C، وصواريخ متوسطة المدى الفاتح التي صنعت في إيران، وصواريخ فجر المضادة للطائرات، وصواريخ تطلق من الكتف.

هذا يعني أن الضربات الجوية الإسرائيلية الخمس التي استهدفت بحسب التسريبات مخازن أسلحة في سوريا العام الماضي، لم تدمر جميع أنظمة الصواريخ المتجهة إلى حزب الله.

لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن الحزب لا يستطيع استعمالها في الوقت الحالي، بسبب عدم حصوله حتى الآن إلا على أجزاء منها، ولا يملك قطع الغيار اللازمة في الوقت الحالي.