وزير خارجية الأردن: لم نضع سقفاً لتدفق لاجئي سوريا

أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة لـ"العربية" أن الأردن "لم يضع سقفاً لتدفق اللاجئين السوريين إلى بلاده، وذكر أن أعداد اللاجئين السوريين تتراوح بين مليون و200 ألف الى مليون و300 ألف.

وطالب جودة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين السوريين، الذين باتوا يفوقون أعداد السكان المحليين، وقال: "لا أحد يتنبأ بأعداد اللاجئين السوريين مستقبلاً".

وقال جودة في مقابلة خاصة مع "العربية" تبث اليوم الجمعة: "هناك 9 ملايين سوري بحاجة الى مساعدة عاجلة داخل سوريا، أما في المناطق الآمنة في الداخل فنواجه صعوبات وتعقيدات في الإطار الدولي". وكشف في حديثه عن انخفاض أعداد اللاجئين السوريين عبر الحدود غير الرسمية وازديادها عبر الحدود الرسمية.

وذكر جودة في حديثه أن "حدودنا مع سوريا تفرض حالة يقظة محكمة ومطلقة درءاً لما يحدث على استقرار الأردن". وأضاف: "لا يستطيع الأردن تقنين مناطق عبور اللاجئين السوريين عبر الحدود مع سوريا البالغة 370كلم، ونحن راضون عن الإجراءات التي نقوم بها إزاء اللاجئين وتوفير الخدمات لهم".

وحول موقف بلاده من الأزمة السورية أجاب جودة: "موقفنا ثابت في الأردن إزاء الأزمة السورية يتمثل بالحل المطلوب وهو الحل السياسي، وعدم التدخل بالشأن السوري بخصوص تقرير مصير الشعب، لكننا نتأثر بتداعيات الأزمة، وقد حذرنا مبكراً من أن الصراع في سوريا إذا لم يتم حلّه سريعاً فإنه سيولّد شرخاً مذهبياً طائفياً". وأكد أن "كل ما يحدث في سوريا يمثل أولويات للأردن.

وبسؤاله حول ترشح الأردن لعضوية مجلس الأمن قال: "ترشيحنا لمجلس الأمن هو اعتراف دولي بمكانة بلدنا والاحترام الكبير للأردن وملكها". وقال "نحن من أكبر الدول من حيث الحجم والمضمون في المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية، وهذه هي المرة الثالثة التي نشارك فيها كعضو في دائم في مجلس الأمن، وسنكون صوت الأمة العربية الذي يسعى نحو تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، فالأردن دولة توافقية تحاول التوصل الى توافق بين الجميع ".