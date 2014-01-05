تركيا وإيران تعربان عن أسفهما لاستمرار القتال بسوريا

أعربت تركيا وإيران عن أسفهما لتواصل المعارك في سوريا رغم النداء الذي وجهه المجتمع الولي في هذا الإطار قبل أشهر.

وقال وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، في تصريح له في ختام لقاء مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في إسطنبول، "كنا دعونا إلى وقف المعارك ووقف إطلاق النار خلال لقائنا الأخير" في نهاية نوفمبر في طهران، "إلا أن المعارك تكثفت، خصوصا في حلب وما حولها، حيث تشن قوات الرئيس الأسد هجمات".

وأكد أوغلو أن بلاده مستعدة للقيام بكل ما هو ممكن لوقف حمام الدم والمأساة في سوريا.

من جهته أعرب الوزير الإيراني أيضاً عن أسفه لتواصل المعارك "بين الإخوة" في سوريا.

كما أعلن الوزيران أنهما بحثا الوضع المتوتر في العراق الذي يشهد معارك عنيفة بين قوات الأمن ومقاتلين متطرفين في محافظة الأنبار.

وتتزامن زيارة الوزير الإيراني إلى تركيا مع فضيحة سياسية مالية تضرب الحكومة التركية تضمنت بيعا غير شرعي للذهب من تركيا إلى إيران. إلا أن مصدرا تركيا أكد أن هذه المسألة لم تكن محور بحث بين الوزيرين.

وترغب تركيا بزيادة مشترياتها النفطية من إيران في حال إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران لحاجتها الماسة إلى الطاقة.