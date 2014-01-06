إيران ليست على القائمة الأولية للمشاركين في جنيف 2

قالت الأمم المتحدة إنها وجهت دعوات لحضور مؤتمر جنيف2، وإن إيران ليست على القائمة الأولية للمشاركة في المؤتمر، وأكد مندوب الدائم للأردن في مجلس الأمن زيد بن رعد على أهمية جهود وقف نزيف الدم في سوريا.

وقالت الأمم المتحدة إن وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا، جون كيري وسيرغي لافروف سيبحثان مشاركة إيران في مؤتمر سوريا يوم 13 يناير المقبل.

وقال مسؤول أميركي كبير إن حظوظ إيران بالمشاركة في مؤتمر جنيف2 قد تتحسن، إذا اتخذت خطواتٍ تُظهر أنها جادة في لعب دورٍ إيجابي في سوريا. وقال المسؤول إن من بين هذه الخطوات العمل مع النظام لإقناعه بوقف القصف على المدنيين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة.

إلا أن المسؤول ذاته أضاف أن واشنطن ما زالت تستبعد أن تلعب إيران دوراً في محادثات جنيف2.

وقال مسؤول أميركي آخر إن واشنطن لم تناقش مباشرة الأزمة السورية مع الإيرانيين، مشيرا إلى أن مشاركة إيران تتوقف على إقرارها لنتائج مؤتمر جنيف1.

إنسانيا، طالب مندوب الأردن الدائم المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لبلاده لتحمل عبء اللاجئين السوريين، مؤكداً أن أكثر من 20 مليون سوري في حاجة للإنقاذ من ويلات الحرب.