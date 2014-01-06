أحمد الجربا رئيسا للائتلاف الوطني السوري لفترة ثانية

أعلن مسؤول في الائتلاف الوطني السوري من اسطنبول انتخاب أحمد الجربا, رئيساً للائتلاف الوطني السوري لولاية ثانية.

وأضاف عضو الائتلاف أن الائتلاف أعاد انتخاب أحمد الجربا زعيما له لفترة ثانية مدتها ستة أشهر. وأشار إلى أن الجربا حصل على 65 صوتاً، مقابل 52 صوراً لرئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب.

ووفقاً للجنة القانونية في الائتلاف السوري، فقد تقرر إعادة التصويت على كل من مناصب نواب الرئيس الثلاثة ومنصب الأمين العام.

وبعد هذا الانتخاب من المقرر أن يعلن الائتلاف قراره النهائي بشأن المشاركة أم عدمها في جنيف 2 أم لا.