الائتلاف: قائمة بشخصيات من النظام للمرحلة المقبلة

قال فايز سارة، المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الائتلاف السوري المعارض، إن لديهم قائمة بشخصيات من النظام تصلح أن تكون ضمن هيئة الحكم الانتقالية، التي يهدف مؤتمر "جنيف 2" إلى تشكيلها.

ونفى سارة ما تردد عن وجود صعوبة في الوصول لأسماء ينطبق عليها الشرط الذي وضعه الائتلاف السوري من ضرورة ألا تكون هذه الشخصيات قد تورطت في الدم السوري.

وأضاف أن هناك أسماء لكن ليس من الحكمة إعلانها الآن، حتى لا يتم الإضرار بتلك الشخصيات.

وكان الائتلاف قد أقر ضمن وثيقة محددات الحل السياسي للأزمة السورية التي أصدرها في فبراير الماضي، مجموعة من المحددات لأي حل سياسي، من بينها أنه لا يمكن القبول بشخصيات تورطت بالدم السوري في سوريا ما بعد الأسد.