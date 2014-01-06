سكان اليرموك يموتون جوعاً وكيلو الأرز بـ42 دولاراً

تفاقمت الأزمة الإنسانية في مخيم اليرموك بدمشق المحاصر، مما أدى إلى تسجيل حالات وفاة، لا سيما بين الأطفال بسبب الجوع وارتفاع أسعار المواد الغذائية إن وجدت.

ولم تنجح التظاهرات ولا المساعي الدبلوماسية في فك حصار المخيم المستمر منذ يوليو الماضي والذي أدى إلى انقطاع الطعام والكهرباء والمياه وحتى الدواء عنه.

وأدى الحصار أيضاً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حال توفرها، فوصل سعر كيلو الأرز إلى 6000 ليرة سورية أي ما يعادل 42 دولارا.

وفشل مساعي إقناع النظام بالسماح بدخول بعض المواد الغذائية للمحتجزين داخل المخيم دفع ببعض الناشطين إلى إطلاق حملة إلكترونية تحت شعار "أنقذوا مخيم اليرموك".

وتوفر الحملة قاعدة بيانات كاملة عن أرقام المحاصرين والنازحين من المخيم إضافة إلى القتلى والمصابين.

ومن المقرر أن تتسع رقعة هذه الحملة التي قرر القيمون عليها ألا تبقى أسيرة الفضاء الإلكتروني والعالم الافتراضي، ليُخَصَّص يوم إعلاميّ كامل للمخيم في 11 يناير الجاري.