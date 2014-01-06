هدنة بين النظام وسكان برزة بدمشق لفك حصار الحي

عقدت لجنة من المدنيين هدنة مع النظام السوري لفك الحصار عن حي برزة في دمشق، والذي تجاوز العام.

وكشف المركز الإعلامي السوري أن الهدنة تنص على أن يبقى الجيش الحر على ما هو عليه وألا يتراجع عن مواقعه.

كما تلحظ بنود الهدنة انسحاب قوات النظام من كل المناطق التي احتلتها، إلى جانب تفريغ المراكز العسكرية المحيطة ببرزة من قوات النظام.

كما نصت الهدنة على إطلاق سراح المعتقلين، علاوة على إدخال الطحين والوقود إلى الحي وإعادة الاتصالات بكافة أشكالها.

وفي المقابل يتعهد الجيش الحر بفتح الطرقات التي أغلقها والتي تعتبر رئيسية للنظام في العاصمة دمشق، وأهمها طريق مستشفى تشرين والطريق الواصل بين دمشق والتل.