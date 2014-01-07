جبهة النصرة تعترف لأول مرة بأنها تقاتل "داعش" بسوريا

اعترفت جبهة النصرة للمرة الأولى بأنها تقاتل تنظيم "داعش" في سوريا، وجاء في تسجيل صوتي لزعيم الجبهة أبو محمد الجولاني أن قتالاً على مستوى عالٍ اندلع بين الطرفين بسبب تجاوزات لمقاتلي داعش.

وتحدث الجولاني عن سياسات خاطئة اتبعتها "داعش"، تسببت بتأجيج الصراع، من بينها اعتقال زعيم الجبهة في الرقة وربما قتله.

ودعا الجولاني إلى وقف القتال بين هذه الفصائل، وتشكيل لجنة تضم جميع التشكيلات، مضيفاً أن البعض أعلن قبوله بالمبادرة فيما يماطل آخرون بالرد.

وقال الجولاني "إن هذا الحال المؤسف دفعنا لأن نقوم بمبادرة لإنقاذ الساحة من الضياع، وتتمثل بتشكيل لجنة شرعية من جميع الفصائل المعتبرة وبمرجع مستقل، ويوقف إطلاق النار، ويجري تبادل المحتجزين من كل الأطراف، وتحظى الخطوط الأمامية في قتال النظام بالأولوية الكبرى".

وختم الجولاني التسجيل الصوتي بالتأكيد على أن الجبهة ستستمر في الدفاع عن نفسها رداً على أي تجاوزات.