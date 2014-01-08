المرصد السوري: "الحر" يسيطر على مقر داعش الرئيس بحلب

أفاد المرصد السوري بأن الجيش الحر سيطر على المقر الرئيس لداعش في حلب شمال سوريا، وقال المرصد: "سيطر مقاتلون من عدة كتائب على مشفى الأطفال بحي قاضي عسكر، وهو المقر الرئيس للدولة الإسلامية في العراق والشام، ولا يعلم حتى اللحظة مصير المئات من مقاتلي الدولة الإسلامية الذين كانوا يتحصنون فيه".

ومن جهتها أفادت الهيئة العامة للثورة بأن قوات النظام قصفت بالمدفعية معظم أحياء دير الزور، ما أدى الى تدمير عدد كبير منها، كما استهدفت قوات النظام أطراف مدينة تدمر بالهاون والمدفعية الثقيلة.

وفي اللاذقية وقع انفجار ضخم في حارة العامود وسمع صداه في المناطق المجاور، كما اغتيل رئيس الهيئة الشرعية في الرقة برصاص مجهولين أمام جامع الحمزة في حارة البدو.

ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والجيش الحر في الجهة الجنوبية لبلدة قلعة الحصن بالتزامن مع قصف استهدف البلدة من جهة جبل السايح.