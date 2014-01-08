الإفراج عن صحافيين سويديين كانا مخطوفين في سوريا

أفرج عن صحافي ومصور صحافي سويديين، كانا قد خطفا في سوريا في نوفمبر الماضي، بحسب ما أفاد اليوم السفير السويدي في سوريا ولبنان، نيكلاس كيبون.

وقال السفير: "تم الإفراج عن الصحافيين"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وكانت منسقة التواصل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت، كلير كبلون، قالت: "نقلنا، الأربعاء، صحافياً سويدياً كان مفقوداً في سوريا من عرسال (البلدة الحدودية في شرق لبنان)، إلى مكتبنا في بيروت، حيث جرى تسليمه إلى السفير السويدي".

من جهة أخرى، أفاد مصدر دبلوماسي في بيروت أن الصحافي السويدي الثاني الذي كان مفقوداً، أفرج عنه، السبت، ونقل كذلك إلى لبنان.

وكانت وزارة الخارجية السويدية، أعلنت في نوفمبر الماضي، أن "رجلين سويديين يبلغان من العمر45 عاماً خطفا بينما كانا في طريقهما للخروج من سوريا".

وأفادت وسائل إعلام سويدية بأن الرجلين هما المصور المستقل نيكلاس هامارستروم والصحافي المستقل ماغنوس فالكيهيد المقيم في باريس.

وبحسب مصدر دبلوماسي، قام الصحافيان بالتسلل إلى سوريا في نوفمبر، عبر بلدة عرسال ذات الغالبية السنية المتعاطفة مع المعارضة، وذلك بهدف إعداد تقرير صحافي في منطقة القلمون الاستراتيجية شمال دمشق، والواقعة على الحدود مع لبنان.

وفقد الصحافيان في أثناء طريق العودة إلى لبنان.