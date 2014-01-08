داعش تعتبر أعضاء الائتلاف السوري "هدفاً مشروعاً"

اعتبرت "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، الثلاثاء، أن أعضاء الائتلاف السوري المعارض "هدف مشروع" لها، وذلك في تصريحات لمتحدث رسمي باسم هذا التنظيم الجهادي الذي يخوض منذ أيام مواجهات عنيفة مع مقاتلين سوريين معارضين.

وقال الشيخ أبو محمد العدناني في تسجيل صوتي بثته مواقع جهادية مساء "إن الدولة الإسلامية في العراق والشام تعلن أن الائتلاف والمجلس الوطني مع هيئة الأركان والمجلس العسكري، طائفة ردة وكفر، لذا فكل من ينتمي لهذا الكيان هو هدف مشروع لنا"، معلناً رصد "مكافأة لكل من يقطف رأساً من رؤوسهم وقادتهم".