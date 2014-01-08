"حظر الكيمياوي" تحث سوريا على تسريع تسليم مخزونها

دعت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، التي تشرف على تدمير مخزون سوريا من المواد السامة، حكومة بشار الأسد إلى الإسراع في تسليم ما تبقى من مواد كيمياوية.

وحمّلت سوريا، أمس الثلاثاء، أول شحنة من المواد الأكثر سُمّيّة في سفينة دنماركية بعد تأخير أسبوع عن الموعد النهائي المحدد لنقل هذه المواد من سوريا بحلول 31 ديسمبر.

وينبغي للحكومة السورية - حسب المواعيد المتفق عليها - الانتهاء بحلول نهاية مارس المقبل من تسليم ما يُسمى "المواد الكيمياوية ذات الأولوية القصوى"، ومنها نحو 20 طناً من غاز الخردل، واستكمال القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيمياوية بحلول نهاية يونيو.

وقال المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، مايكل لوهان، الأربعاء: "نحن نحث الحكومة السورية على تكثيف جهودها كي نتمكن من إتمام الجزء الحساس في هذه المهمة في أقرب وقت تسمح به الظروف".

وتابع: "يسعدنا أن نرى بعض الحركة أخيراً. ونأمل بأن تستمر هذه الحركة بانتظام على مدى الأسابيع القليلة القادمة كي نتمكن من إخراج هذه المواد الكيمياوية من البلاد بأسرع ما يمكن".

وكانت سوريا أبلغت المنظمة بأن لديها 1300 طن من الأسلحة الكيمياوية وتقوم بنقلها براً إلى ميناء اللاذقية كي يتسنى شحنها على سفن لتدميرها في الخارج.

وستجري معالجة الجزء الأكبر من المواد الكيمياوية على متن سفينة الشحن الأميركية "كيب راي" التي جرى تجهيزها لإبطال مفعول نحو 560 طناً من المواد السامة الأشد خطورة.

وسترسل المواد المتبقية إلى محطات تجارية لمعالجة النفايات السامة من بينها محطة في إنجلترا.