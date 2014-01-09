ألمانيا توافق على تدمير أسلحة كيمياوية سورية

أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان في بيان مشترك، الخميس، أن ألمانيا ستدمر بقايا من الأسلحة الكيمياوية السورية على أراضيها.

وأكدت الوزارتان أنه "بناءً على طلب من منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قررت الحكومة الفيدرالية أن تكون ألمانيا مستعدة للمساهمة بشكل كبير في تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية".

وأوضح البيان الذي يتناول بالتفصيل "التنفيذ العملي" للعملية، أن ألمانيا "لديها الرغبة والقدرة" على إزالة بقايا من هذه الأسلحة الكيمياوية على أراضيها.

وفي وقت سابق، رفضت دول أوروبية تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية على أراضيها.

ووافقت أميركا على تدمير تلك الأسلحة على سفينة أميركية مخصصة لهذا الغرض في عرض البحر.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إن برنامج تدمير الأسلحة السورية سيتأخر قليلاً عن الموعد الزمني بسبب صعوبات لوجستية تتصل بالصراع الدائر في سوريا.