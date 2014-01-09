مقتل 18 وإصابة العشرات في انفجار سيارة بريف حماة

قُتل 18 شخصاً على الاقل، الخميس، بانفجار سيارة مفخخة في بلدة الكافات الواقعة في ريف حماة، حسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن من بين قتلى الانفجار الذي سمع صداه في مدينة حماة القريبة 4 نساء وأطفال، بالإضافة الى عناصر من لجان الدفاع الوطني الموالية للنظام.

وأشار المرصد الى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نظراً لوجود حالات حرجة بين الجرحى.

من جهته أورد التلفزيون السوري مقتل 16 شخصاً وعشرات الجرحى "إثر انفجار إرهابي بسيارة مفخخة".

ووقع الانفجار بالقرب من مدرسة في بلدة الكافات التي تسيطر عليها قوات النظام، وتقع الكافات على الطريق الواصلة بين حماة والسلمية الواقعة جنوب شرق حماة.

من جانب آخر تواصل فصائل المعارضة السورية ملاحقة مقاتلي تنظيم "داعش" على أكثر من جبهة، وتحاصر معقل التنظيم الرئيس في بلدة الدانة، فيما قالت شبكة سوريا مباشر بتمدد الاشتباكات بين الجيش الحر و"داعش" إلى ريف حمص الشمالي، وتحديداً في منطقة السعن بقرية عز الدين.