أوغلو: العلاقة بين داعش ونظام الأسد أصبحت علنية

تأتي ملاحقة "داعش" من قبل كتائب الجيش الحر بعد سلسلة اتهامات سابقة لعلاقة مشبوهة بين نظام الأسد وهذا التنظيم كانت فرنسا وبريطانيا ألمحت إليها سابقاً.

وانضمت تركيا اليوم إلى الركب بقول وزير الخارجية، أحمد داوود أوغلو، إن علاقة تنظيم "داعش" بنظام الأسد أصبحت علنية، مشيراً لوجود شراكة بين "داعش" والنظام السوري خلف الكواليس.

ودعا وزير الخارجية التركي جميع العناصر الأجنبية التي تقاتل في سوريا إلى المغادرة.

وأكد أن تركيا لم تدعم التنظيمات الأصولية على الإطلاق، منتقداً تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة الإنسانية في سوريا.

ويتزامن إعلان تركيا مع تصريحات لقادة في الجيش الحر تفيد بأنهم أصبحوا متأكدين من وجود علاقة شراكة بين الأسد وتنظيم داعش، مستندين لعمليات عسكرية قام بها التنظيم لحماية قوات النظام في أكثر من موقع.