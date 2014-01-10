مسؤولة أممية: سنوثق خطوات تدمير كيمياوي سوريا

صرحت المنسقة الخاصة للبعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية، سيغريد كاغ، بأن الولايات المتحدة وفرت أفضل تكنولوجيا وأفضل عقول لضمان القيام بعملية تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية بشكل آمن وسليم، مثمنة الجهود الدولية التي وفرت الخبرات ومولت مسعى نقل المواد الكيمياوية من سوريا.

وأضافت كاغ، خلال مقابلة مع قناة "العربية" من نيويورك، أن السلطات السورية خصصت ميناء اللاذقية لنقل الأسلحة الكيمياوية لاعتبارات أمنية، مشيرة إلى أن واجب الحكومة السورية أن تضمن عدم وقوع الأسلحة الكيمياوية بالأياد الخطأ.

وقالت: "سنجري توثيقا صارما للعديد من خطوات تدمير الأسلحة بالتعاون الكامل من قبل السلطات السورية"، مؤكدة أنه سيجري تدمير مواقع إنتاج الأسلحة الكيمياوية والمختبرات ومراكز البحوث المتعلقة بها داخل سوريا.

ونوهت المسؤولة الأممية بأنه من المقدر أن تصل الكلفة التجارية لتدمير ترسانة سوريا الكيمياوية إلى ما بين 35 و40 مليون يورو، بالإضافة إلى كلفة التدمير "الهيدروليسي" في الولايات المتحدة.

وبسؤالها عن السفن التي ستنقل الأسلحة الكيمياوية، قالت كاغ إن السفينتين الناقلتين للأسلحة السورية إما دنماركية أو نرويجية، وهما الوحيدتان اللتان ستدخلان ميناء اللاذقية، مشيرة إلى أن السلطات السورية مسؤولة بالكامل عن إدارة وتطبيق الأمن وبمساعدة دولية لضمان نقل الأسلحة بأمان.

وعما إذا كانت السلطات السورية ستلتزم بتوفير الإجراءات اللازمة لخروج الأسلحة، قالت كاغ إنه لا يوجد سبب يحول دون إيفاء السلطات السورية بتعهداتها لنقل الأسلحة الكيمياوية بين فبراير ومارس المقبلين.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة عرضت أن تأخذ كمية من تلك الكيماويات، مؤكدة أن المحصلة ستكون إخراج الأسلحة الكيمياوية من سوريا بشكل آمن وسليم، حيث إن "الهدف من جهودنا هو مساعدة السوريين في تدمير البرنامج الكيمياوي بالكامل"، بحسب تعبيرها.