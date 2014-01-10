واشنطن تدرس منح مساعدات غير قتالية للمعارضة السورية

يدرس البيت الأبيض تغييراً في سياسته تجاه الصراع الدائر في سوريا، قد يتمثل في إرسال سترات واقية من الرصاص ومركبات مدرعة إلى مقاتلي المعارضة، وربما يقدم تدريباً عسكرياً، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين.

ومن المتوقع أن يناقش وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، التغيير المقترح في السياسة مع مسؤولين أثناء جولته الحالية في عواصم أوروبية وعربية.

وقالت "واشنطن بوست" إن المسؤولين الأميركيين مازالوا يعارضون إرسال أسلحة إلى مقاتلي المعارضة.

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات إنسانية مثل الأغذية والأدوية والملابس بملايين الدولارات للسوريين واللاجئين، لكنها لم ترسل بشكل مباشر مساعدة إلى المعارضين المسلحين أو المعارضة السياسية.

يُذكر أن كيري سيبدأ، غداً السبت، جولة جديدة تشمل باريس والكويت محورها النزاع السوري، وذلك قبل أسبوعين من انعقاد مؤتمر للسلام في هذا البلد، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية.

وسيشارك كيري الأحد في اجتماع جديد لمجموعة أصدقاء سوريا مع أعضاء الائتلاف السوري المعارض.

وسيعقد هذا الاجتماع في مقر الخارجية الفرنسية في باريس بمشاركة جميع وزراء خارجية الدول الـ11 الأعضاء في المجموعة (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والسعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن)، كما أعلن مصدر دبلوماسي في باريس.

والاثنين المقبل سيلتقي كيري في باريس نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث احتمال مشاركة إيران في مؤتمر "جنيف 2" الذي يبدأ في 22 يناير الجاري في مدينة مونترو، بحسب ما أعلنت الخارجية الأميركية.

وفي 15 يناير ينتقل كيري إلى الكويت ليحضر مؤتمر الدول المانحة الذي يطمح إلى رصد 6.5 مليار دولار للمدنيين السوريين المتضررين من النزاع.

وكان مؤتمر الكويت الأول في يناير 2013 وعد بتقديم مليار ونصف مليار دولار من المساعدات للمدنيين السوريين تم الإيفاء بـ75% منها.