"العربية" ترافق الجيش الحر في حربه على داعش بإدلب

رافقت كاميرا "العربية" الجيش الحر في معاركة ضد داعش في إدلب بمدينة الدانا. وأظهرت كاميرا "العربية" مجزرة عبارة عن مقبرة جماعية بجانب مركز التنظيم في المدينة، وقال محمد دغمش، موفد "العربية"، إن الدانا الآن هي مدينة محررة بالكامل ومسيطر عليها من قبل عناصر الجيش الحر.

وأضاف أن "العربية" هي أول قناة تلفزيونية تصل إلى الدانا، وأهمية الدانا أنها كانت المركز الرئيس لداعش في المنطقة.

وأشار دغمش وهو واقف إلى جانب المركز الرئيس إلى المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها بعد خروج داعش من المدينة، واصفاً أنها ممتلئة بالجثث مجهولة الهوية، وأظهرت الكاميرا مجموعة من الجثث بين التراب تغيب ملامحها بشكل شبه كلي.

ورصدت كاميرا "العربية" خوف الأهالي وتجمعهم بجانب المركز الرئيس لمحاولة التعرف إلى تلك الجثث؛ وذلك لأن "داعش" اعتقلت الكثيرين من تلك المدينة ومن مدن أخرى، خصوصاً صحافيين وناشطين، والكثير من أولئك المعتقلين لم يظهروا بعد.