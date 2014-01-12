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تركيا تفتش طائرة كانت في طريقها إلى سوريا

المصدر: أنقرة – فرانس برس
صورة لطائرة كانت متجهة إلى سوريا أوقفتها تركيا سابقاً
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أعلن مسؤول تركي أن تركيا منعت السبت طائرة توقفت في أنقرة من إكمال رحلتها إلى سوريا للتحقق من المعدات التي تحملها قبل أن تسمح لها بالإقلاع مجددا الأحد.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن "الطائرة مُنعت من الإقلاع وتم تفتيشها، ولم تكن فيها أية مواد مشبوهة. وسوف تكمل رحلتها الأحد".

وأضاف: "تحققنا من أن الطائرة تنقل بطانيات" أرسلتها جمعية صينية إلى الهلال الأحمر السوري، موضحا أن الطائرة تعود لشركة باكستانية.

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن الطائرة أقلعت من عاصمة قيرغيستان، بشكيك، في آسيا الوسطى، وحطت لبعض الوقت في مطار أسنبوغا بأنقرة.

كلمات دالّة

#سوريا, #تركيا, #طائرة

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