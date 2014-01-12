حرب داعش ومقاتلي المعارضة تخلّف 700 قتيل

قتل نحو 700 شخص في تسعة أيام من المعارك الدائرة بين عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" ومقاتلي المعارضة السورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وقال المرصد في بريد إلكتروني: "ارتفع إلى 697 عدد الذين قضوا منذ فجر يوم الجمعة الثالث من الشهر الجاري حتى منتصف يوم أمس السبت، وذلك خلال الاشتباكات بين مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام من جهة، ومقاتلي كتائب إسلامية مقاتلة والكتائب المقاتلة من جهة أخرى في محافظات حلب وإدلب والرقة وحماة ودير الزور وحمص".

وأشار الى مقتل 351 مقاتلاً معارضاً "خلال اشتباكات واستهداف سيارات للكتائب وتفجير سيارات مفخخة"، بينهم 53 أعدموا على يد عناصر داعش.

وأفاد المرصد في وقت سابق، الاحد، بأن 16 تفجيراً انتحارياً نفذها عناصر من داعش، استهدفت مقاتلي المعارضة منذ بدء المعارك بين الطرفين.

الى ذلك، قتل 246 مقاتلاً من الدولة الإسلامية بينهم 56 عنصراً على الأقل "جرى إعدامهم بعد أسرهم من قبل كتائب مقاتلة ومسلحين في ريف إدلب" (في شمال غرب البلاد).

وأدت الاشتباكات الى مقتل 100 مدني، بينهم 21 أعدمتهم الدولة الإسلامية في مقرّها الرئيس في مدينة حلب (شمال)، فيما قضى الباقون جراء إصابتهم بطلقات نارية في الاشتباكات، بحسب المرصد.

وأوضح المرصد أن "مصير المئات الذين تعتقلهم الدولة الإسلامية في العراق والشام منذ أشهر لا يزال مجهولاً، كمثل مصير مئات الأسرى من الدولة الإسلامية" لدى الكتائب المقاتلة.