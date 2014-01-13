كيري ولافروف والإبراهيمي يبحثون "جنيف 2" بباريس

يلتقي في باريس اليوم وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحضور الأخضر الإبراهيمي لبحث الأزمة السورية ومصير مؤتمر السلام حول سوريا جنيف 2.

ويأتي اللقاء على هامش لقاء أصدقاء سوريا الذي عقد في باريس أمس والذي حثّ الائتلاف بقوة على المشاركة في المؤتمر المرتقب.

ورفعت مجموعة أصدقاء سوريا التي التأمت على مستوى وزراء الخارجية اللهجة ضد النظام السوري وكانت بصمات فرنسا واضحة على نص الإعلان الختامي الذي سبقته تصريحات للوران فابيوس وأحمد الجربا.

والتقى وفد من الائتلاف السوري الذي سيبت الجمعة نهائيا بمشاركته في جنيف ٢ في باريس بسيرغي لافروف الذي أبدى مرونة ظاهرية حيال المعارضة، لكن الموقف الروسي في العمق ما زال على حاله، كما قال قطب سوري معارض.

ويلتقي لافروف الاثنين في باريس نظيره الأميركي بحضور الأخضر الإبراهيمي ثم يستقبله فابيوس وستكون مشاركة إيران في جنيف ٢ في صلب هذه اللقاءات.

وشن وزير الخارجية الأميركي هجوما قاسيا على حزب الله واصفا إياه مرتين بالمنظمة الإرهابية وداعيا إيران إلى وقف تأثيره السلبي على أمن المنطقة إثر انتقاله للقتال في سوريا.

بدوره دعا وزير خارجية قطر خالد العطية إيران إلى التأثير على حزب الله ليسحب قواته من سوريا، وهي دعوة وردت أيضاً في الإعلان الختامي لمجموعة أصدقاء سوريا.