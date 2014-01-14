كيري يلتقي الجربا لبحث مشاركة المعارضة بـ"جنيف 2"

علمت قناة "العربية" أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري التقى رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا في باريس اليوم الثلاثاء، حيث تناول اللقاء أهمية مشاركة المعارضة السورية بوفد في مؤتمر "جنيف 2".

هذا وشهدت العاصمة الفرنسية وعواصم أخرى معنيةٌ بتطورات الأزمة السورية، تحركات مكثفة خلال اليومين الماضيين، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد لمؤتمر جنيف اثنين في 22 من الشهر الحالي.

وكان وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف قد طالبا بوقف لإطلاق النار بسوريا بدءاً من حلب، وأوضحا أن إنهاء الصراع يجب أن يكون سلمياً، وقالا إن مؤتمر "جنيف 2" يجب أن يخصص لتطبيق مقررات "جنيف1".

أما دمشق فاعتبرت أن أي شرط مسبق لمؤتمر "جنيف 2" سيؤدي إلى "فشله". وأكد كيري أن إنهاء الصراع في سوريا يجب أن يكون سلمياً، وشدد على أنه لا حل عسكرياً للأزمة.