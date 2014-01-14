مقتل 8 من مقاتلي المعارضة في تفجير نفذته "داعش"

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تفجيراً بسيارة مفخخة نفذه جهاديون أدى إلى سقوط ثمانية من مقاتلي المعارضة السورية ليل الاثنين، في محافظة إدلب (شمال غرب).

وقال المرصد اليوم الثلاثاء إن "ثمانية مقاتلين من حركة إسلامية مقاتلة لقوا مصرعهم إثر تفجير ضخم نفذه مقاتل من الدولة الإسلامية في العراق والشام بسيارة مفخخة".

وأوضح المرصد أن التفجير استهدف "حاجزاً للحركة ورتلاً عسكرياً للمقاتلين بين قريتي رام حمدان وزردنا"، موضحاً أن "العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود نحو 15 جريحاً معظمهم في حالات خطر".

من جهة أخرى، قال المرصد إن "18 شخصاً، بينهم طفلتان وفتيان وثلاث نساء قضوا جراء سقوط قذائف هاون أمس الأول على حي الغوطة" في مدينة حمص.

ومساء الاثنين، أصدرت الجبهة الإسلامية بياناً "خاطبت فيه الدولة الإسلامية في العراق والشام، ووجهت لها إنذاراً وأعطتها مهلة لا تتعدى 24 ساعة من أجل وقف انتهاكاتها وإخراج المعتقلين وتسليم أسلحتها"، كما قال المرصد.