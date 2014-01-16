اشتباكات في ريف حمص.. وانفجاران يستهدفان "الحر" بحلب

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الحر وقوات النظام على جبهة الكم قرب بلدة الغنطو في حمص.

كما قصفت قوات النظام الدار الكبيرة في ريف حمص براجمات الصواريخ ترافقت مع انفجارات ضخمة هزت المنطقة.

وفي منطقة المرج بالغوطة الشرقية تمكن الجيش الحر من قتل وجرح عدد كبير من قوات النظام في ظل اشتباكات عنيفة.

وفي اليادودة بدرعا جددت قوات النظام قصفها بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ مستهدفة المنازل على رؤوس المواطنين.

وفي دير الزور أفادت لجان التنسيق أن قصفاً مدفعياً استهدف مدينة موحسن من قبل قوات النظام المتمركزة في مطار دير الزور العسكري.

وفي حلب تمكن الجيش الحر من السيطرة على قرية باشكوي في ريف حلب الشمالي بعد معارك عنيفة مع مقاتلي "داعش".