لافروف يدعو كل الأطراف للمشاركة في "جنيف 2"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره السوري وليد المعلم أن مؤتمر "جنيف "2 يجب أن يتوصل إلى حقن الدماء في سوريا. وأعلن عن وجود جهود دولية للسماح لقوافل الإغاثة بالوصول إلى المحاصرين، لافتاً إلى أن الحكومة السورية استجابت لمطالب تمرير المساعدات الإنسانية.

إلى ذلك، شدد على أن بلاده تشجع جميع الأطراف على المشاركة في "جنيف "2. أما بالنسبة إلى مسألة نقل الكيمياوي السوري فأشار إلى أن عملية النقل تسير بطريقة ناجحة.

من جهته، رأى وليد المعلم أن وجهة نظر بلاده متطابقة مع موسكو لجهة أهمية انجاح "جنيف "2. وأشار إلى أن بلاده تريد التوصل إلى حل سياسي من خلال "جنيف "2. كما لفت إلى أن النظام السوري يوافق من حيث المبدأ على تبادل معتقلين مع "الجماعات المسلحة"، كما وصفهم.

وفي ما يتعلق بمخيم اليرموك، نفى كل ما نسب إلى النظام من حصار وقصف للمخيم، معتبراً أن الاتهامات للحكومة السورية بقصف اليرموك ليست دقيقة.

في المقابل، رأى سالم المسلط، نائب رئيس الائتلاف الوطني، في اتصال مع "العربية"، أن كل هذا الكلام غير واقعي، فالنظام كما العادة ينكر كل الجرائم التي يرتكبها في اليرموك أو حلب أو غيرها من المناطق.