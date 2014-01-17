كيري: الأسد يحاول أن يضلل العالم وهو من أتى بالإرهاب

حذر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الجمعة، من أن العالم لن يسمح لنظام الرئيس السوري بشار الأسد "بخداعه" خلال مؤتمر "جنيف 2"، مؤكداً أن الهدف من هذا المؤتمر الذي تنطلق أعماله الأسبوع المقبل وضع أسس الانتقال السياسي في سوريا، مشيراً إلى أن نظام الأسد يحاول تضليل المجتمع الدولي بادعائه أنه يحارب الإرهاب، وهو الذي أتى بالإرهاب من الأساس إلى سوريا.

وقال: "نظام الأسد يحاول تضليل المجتمع الدولي عندما يقول إنه يحارب الإرهاب والتطرف ويدافع عن بلاده، والصحيح أن الأسد هو من أتى بالإرهاب إلى سوريا، ولا يمكننا السماح بمثل هذا أن يحدث في المنطقة".

وقال كيري للصحافيين في واشنطن "لن يخدع أحد" من جانب النظام السوري، مضيفاً أن الهدف من مؤتمر "جنيف 2" الذي ينطلق الأربعاء هو "تطبيق جنيف 1"، الاتفاق الموقع في يونيو 2012 والذي لم يتم تنفيذ بنوده التي تنص خصوصاً على تشكيل حكومة انتقالية في سوريا.

ويرأس كيري وفد بلاده إلى سويسرا الأسبوع المقبل للمشاركة في محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة تهدف لإنهاء الحرب المستعرة منذ ثلاث سنوات.

وتأتي تصريحات كيري في وقت تجري فيه فصائل المعارضة تصويتاً بشأن المشاركة أو مقاطعة المحادثات التي تجرى برعاية الأمم المتحدة.

وقال كيري في مؤتمر صحافي عقب اجتماعات مع نظيريه الكندي والمكسيكي: "نحن نستعد للذهاب إلى جنيف والدخول في هذه العملية أعتقد أنه أصبح واضحاً أنه لن يكون هناك حل سياسي ما لم يناقش الأسد انتقالاً (سياسياً)، وإذا ظن أنه سيكون جزءاً من هذا المستقبل. هذا لن يحدث".

وأضاف: "خياراتنا لم تنفد بشأن ما يمكن أن نقوم به لزيادة الضغط وتغيير المعادلة".