8 قتلى بينهم 5 أطفال في قصف صاروخي على عرسال

أفاد مراسل قناة "العربية" في بيروت بسقوط 8 قتلى، بينهم 5 أطفال في القصف الصاروخي الذي طال بلدة عرسال على الحدود اللبنانية مع سوريا، هذا القصف الذي تضاربت المعلومات حول مصدره. القصف أوقع كذلك عدداً من الجرحى، إضافة إلى أضرار مادية في الممتلكات.

وفي اتصال مع "العربية"، قال نائب رئيس بلدية عرسال، أحمد الفليطي، إن 10 صواريخ سقطت على البلدة، ملمحاً لمسؤولية حزب الله. ودعا الفليطي الجيش اللبناني إلى التدخل لوضع الأمور في نصابها.

وقد تضاربت المعلومات حول مصدر هذه الصواريخ، فبيان قيادة الجيش أفاد بسقوط ما يقارب العشرين صاروخاً من الجانب السوري استهدفت مناطق سهل راس بعلبك، وهي الكواخ والبويضة والهرمل ومشاريع القاع وعرسال.

في حين أفادت مصادر من داخل عرسال لقناة "العربية" أن الصواريخ التي استهدفت البلدة مصدرها مواقع لحزب الله في منطقة جبال القاع. وأن القصف إضافة إلى عرسال أصاب خراج بلدتي الفاكهة وجديدة الفاكهة.

وأفادت هذه المصادر بأنه تم الرد على مواقع انطلاق هذه الصواريخ من الهرمل والقصر، حيث يتواجد عناصر للمعارضة السورية.

بدوره، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال سليمان، أن حماية المناطق اللبنانية وسكانها أولوية حيال أي اعتداء تتعرض له من أي جهة كان.

ويأتي هذا القصف غداة تفجير بسيارة مفخخة استهدف وسط مدينة الهرمل وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص. ورجح وزير الداخلية مروان شربل أن تكون هذه العملية انتحارية، مشيراً الى أن الجزم بذلك "يحتاج إلى بعض الوقت". وتبنت العملية "جبهة النصرة في لبنان"، قائلة إن الهجوم كان انتحارياً.

يُذكر أن عرسال تقع على الحدود مع سوريا التي تشهد حرباً منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.